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50 минут назад

Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот

Рамблер

Вакцина от COVID-19 назального типа вышла в гражданский оборот, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Назальная вакцина от COVID вышла в гражданский оборот
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о таком же препарате, что и «Спутник V», который при этом вводится иначе.

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V», — сказал ученый.

Препарат так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов. Введение происходит при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Вакцина формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

В инструкции к препарату говорится, что противопоказаниями для применения препарата являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. Так, при обострении хронических болезней вакцинацию можно проводить через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Вакцина применяется с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях.

Препарат не противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания, однако применять его следует с 22-й недели и только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, уточняется в инструкции.

О регистрации первой в мире назальной вакцины от COVID-19 стало известно из сообщения Минздрава России 1 апреля 2022 года.

Минздрав РФ,
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