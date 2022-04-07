В России создадут аналог Starlink

Правительство России 6 апреля одобрило создание орбитальной спутниковой группировки «Сфера», аналога знаменитой системы Starlink.
Будет создан национальный оператор орбитальной группировки. Отмечается, что проект согласован с Министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.
Сейчас работа по созданию национального оператора «Сферы» ведётся на базе АО «Спутниковая система «Гонец». «Сфера» предполагает создание спутниковой группировки, состоящей более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель программы заключается в обеспечении высокого качества космических услуг в России путём создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности Российской Федерации.
«Федеральный проект «Сфера» вчера был одобрен правительством РФ. Мы продолжим контрактацию мероприятий в текущем году», — заявил директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров.