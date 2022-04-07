В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
22 минуты назад

В России создадут аналог общемирового спутникового интернета Starlink

Ferra.ru

Правительство России 6 апреля одобрило создание орбитальной спутниковой группировки «Сфера», аналога знаменитой системы Starlink.

В России создадут аналог Starlink
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Будет создан национальный оператор орбитальной группировки. Отмечается, что проект согласован с Министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.

Сейчас работа по созданию национального оператора «Сферы» ведётся на базе АО «Спутниковая система «Гонец». «Сфера» предполагает создание спутниковой группировки, состоящей более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель программы заключается в обеспечении высокого качества космических услуг в России путём создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности Российской Федерации.

«Федеральный проект «Сфера» вчера был одобрен правительством РФ. Мы продолжим контрактацию мероприятий в текущем году», — заявил директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров.

Наука и техника,Сергей Прохоров,Роскосмос,Минэкономразвития,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители