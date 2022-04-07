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22 минуты назад

Что будет с премиум аккаунтами Spotify после отключения сервиса

Мария Иванова

Седьмого апреля Spotify объявил, что окончательно прекращает работу в России. А это значит не только отказ от продления Premium-аккаунтов, а также любых видов коммерческой деятельности, но и прекращение вещания на территории России. Расскажем, что случится с Premium-аккаунтами музыкальной сети и что делать их владельцам.

Что будет с премиум аккаунтами Spotify после отключения сервиса
Фото: RamblerRambler

Кого отключат

Вещание отключат абсолютно всем: и тем, кто слушал Spotify бесплатно, и тем, кто оплатил подписку.

Тем, кто пользовался ежемесячной подпиской, не так обидно: из-за невозможности ее продлить, она либо уже закончилась, либо должна закончиться через пару недель. А вот тем, кто оплатил годовой тариф, не повезет куда сильнее: возвращать деньги за неиспользованные месяцы, похоже, никто не собирается.

Напомним, самая доступная подписка на Spotify (студенческая) оценивалась в 85 рублей, самая дорогая (семейная, на шесть пользователей) – в 269 рублей в месяц.

Что делать

Так как аккаунты будут блокироваться, Spotify уже сейчас рекомендует своим пользователям позаботиться о личных данных и скачать все свои плейлисты и истории прослушиваний до 11 апреля. Впрочем, если этого не сделать, то переживать не стоит. Судя по всему, сами аккаунты Spotify удалять не собирается, и по возвращению сервис восстановит все данные.

Как сохранить плейлисты Spotify

Как пользоваться

Теоретически после 11 апреля можно будет продолжить пользоваться и Spotify, и своим аккаунтом, но для этого придется сменить регион аккаунта, и делать это надо будет при включенном VPN. Будет ли потом Spotify запускаться без VPN – пока сказать затруднительно. Если нет, то стоит учесть, что трансляция Spotify в хорошем качестве отжирает примерно 115 МБ в час.

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