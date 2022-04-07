Мошенники стали предлагать россиянам подключение к Apple Pay

«Если у вас острая необходимость в приобретении банковской карты, которая может быть привязана к вашему смартфону, и вы хотите ей расплачиваться, то есть только два варианта. Первый — это обратиться в реальный банк, который имеет лицензию ЦБ, и обсудить там варианты. Второй вариант — для тех, кто находится за границей. Там можно открыть себе карту в местном банке и пользоваться ей», — посоветовал эксперт.