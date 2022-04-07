Мошенники стали предлагать россиянам подключение к Apple Pay

Злоумышленники начали предлагать россиянам оформлять карты с подключением к сервисам Apple Pay и Google Pay. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко. По его словам, мошенники предлагают жертвам удалённо оформить банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты смартфоном. Аферисты уверяют, что это возможно благодаря некоему банку, не попавшему под санкции.
Для «подключения» к услуге злоумышленники просят у жертв прислать им минимум 1500 рублей для оплаты, а также сканы страниц паспорта и прописки. Пащенко отметил, что в этом случае опаснее всего предоставить свои личные данные — благодаря им аферисты смогут украсть гораздо большие суммы.
«Потерять деньги в данном случае не так страшно. Другое дело, что эти мошенники берут данные из ваших документов и используют их, оформляя себе банковские карты. Так могут быть оформлены левые карты, на которых потом может происходить серое движение денежных средств», — отметил Пащенко.
Эксперт посоветовал россиянам для приобретения настоящей карты с возможностью привязки к смартфону обращаться в настоящий банк с лицензией Центробанка.
«Если у вас острая необходимость в приобретении банковской карты, которая может быть привязана к вашему смартфону, и вы хотите ей расплачиваться, то есть только два варианта. Первый — это обратиться в реальный банк, который имеет лицензию ЦБ, и обсудить там варианты. Второй вариант — для тех, кто находится за границей. Там можно открыть себе карту в местном банке и пользоваться ей», — посоветовал эксперт.
Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Российского технологического университета Евгений Кашкин заявил, что мобильные приложения банка могут представлять опасность. Это происходит не из-за недоработок разработчиков, а из-за действий мошенников и доверчивости пользователей. Избежать опасности можно, часто меняя пароли, установив лимит на транзакции и не доверяя общественным сетям Wi-Fi.