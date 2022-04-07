Как сохранить плейлисты Spotify

Опуститесь в самый низ страницы и нажмите «Начать» в разделе «Шаг 1». Spotify отправит на ваш почтовый адрес ссылку с подтверждением.
Rambler
Откройте почту, на которую вы регистрировали аккаунт, найдите письмо с темой «Подтвердите запрос на скачивание данных из Spotify» и нажмите там «Подтвердить». Вас перекинет на сайт Spotify, на котором вас попросят подождать до 30 дней (сроки зависят от загрузки серверов и объемов вашего аккаунта).
Rambler
Как только архив будет готов, вам на почту придет соответствующее письмо, в котором вы найдете ссылку на скачивание архива.