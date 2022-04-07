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1 час назад

Как сохранить плейлисты Spotify

Мария Иванова

Седьмого апреля Spotify объявила о намерении отключить трансляцию музыки на территории России и порекомендовала пользователям сохранить все свои данные и спасти плейлисты.

Как сохранить плейлисты Spotify
Фото: SpotifySpotify
Расскажем как это сделать.
Rambler
  • Опуститесь в самый низ страницы и нажмите «Начать» в разделе «Шаг 1». Spotify отправит на ваш почтовый адрес ссылку с подтверждением.
Rambler
  • Откройте почту, на которую вы регистрировали аккаунт, найдите письмо с темой «Подтвердите запрос на скачивание данных из Spotify» и нажмите там «Подтвердить». Вас перекинет на сайт Spotify, на котором вас попросят подождать до 30 дней (сроки зависят от загрузки серверов и объемов вашего аккаунта).
Rambler
  • Как только архив будет готов, вам на почту придет соответствующее письмо, в котором вы найдете ссылку на скачивание архива.
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