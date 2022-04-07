Хакеры начали использовать популярный видеоплеер для установки вируса на компьютер

Специалисты компании Symantec, специализирующейся на информационной безопасности, сообщили о появлении нового метода хакерских атак. Для этого хакеры из группировки Cicada пользуются популярным видеоплеером VLC Media Player.

Хакеры проникают в инфраструктуру компании, на которую нацелены, и в директории плеера оставляют зловредный файл — загрузчик вируса для удалённого управления операционной системой. Как только пользователь запускает плеер, вирус автоматически выгружается в систему.