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1 час назад

Ученые впервые нанесли на карту одну из "костей" Млечного Пути

Газета.Ru

Международная группа астрономов составила самую подробную карту магнитных полей гигантской нитевидной «кости» Млечного Пути. Статья об этом опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

Ученые впервые нанесли на карту одну из "костей" Млечного Пути
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Все эти «кости» ('bones') на самом деле представляют собой протяженные и относительно плотные нитевидные облака холодного газа, концентрирующиеся в самой «загруженной» части одного из спиральных рукавов галактики. Его длина составляет около 195 световых лет, и карта, составленная с помощью самолета Стратосферной обсерватории для инфракрасной астрономии (SOFIA), дает первую полную картину магнитных полей в этом рукаве. SOFIA представляет собой модифицированный Boeing, поднимаемый в земную стратосферу для того, чтобы избежать помех в инфракрасном диапазоне, который актуален для изучения «костей». Предполагается таким образом провести измерения по меньшей мере десятка «костей», первой из которых и стала «кость», обозначаемая как G47. Пылинки несферической формы внутри облаков выстраиваются вдоль направлений силовых линий магнитного поля, что и позволяет их визуализировать по поляризации переизлучаемого ими инфракрасного света. Ученые таким образом могут использовать карту поляризации для отображения ориентаций силовых линий магнитного поля в пространстве.

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Результат такого картирования оказался довольно неожиданным. Магнитные поля не выровнены, как можно было бы ожидать, по всей длине «кости», а расположены довольно хаотично — в среднем магнитное поле не параллельно и не перпендикулярно «кости». По словам исследователей, это все дает им новую важную информацию не только о структурах спиральных галактик, но и о продолжающихся в них процессах звездообразования. Теперь они намерены провести также тщательные оценки размеров, масс, температур и колебаний плотности изучаемых объектов.

Точно так же, как и кости животных, галактические «кости» представляют собой наиболее плотные образования в «руках» — рукавах Млечного Пути. Определяющими свойствами этих «костей» считается то, что они по крайней мере в 50 раз длиннее своей ширины, а также располагаются близко к плоскости Галактики, в основном параллельно ей. Впервые одну из «костей» Млечного Пути ученые идентифицировали в 2013 году, и с тех пор нашли в общей сложности еще 18 таких «элементов галактического скелета». Звездообразование в Галактике в текущую эпоху идет довольно медленно — образуется около трех солнечных масс в год, — однако те звезды, что все же появляются, сконцентрированы прежде всего в этих самых «костях».

Наука и техника,Boeing,
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