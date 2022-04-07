Ученые впервые нанесли на карту одну из "костей" Млечного Пути

Международная группа астрономов составила самую подробную карту магнитных полей гигантской нитевидной «кости» Млечного Пути. Статья об этом опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

Все эти «кости» ('bones') на самом деле представляют собой протяженные и относительно плотные нитевидные облака холодного газа, концентрирующиеся в самой «загруженной» части одного из спиральных рукавов галактики. Его длина составляет около 195 световых лет, и карта, составленная с помощью самолета Стратосферной обсерватории для инфракрасной астрономии (SOFIA), дает первую полную картину магнитных полей в этом рукаве. SOFIA представляет собой модифицированный Boeing, поднимаемый в земную стратосферу для того, чтобы избежать помех в инфракрасном диапазоне, который актуален для изучения «костей». Предполагается таким образом провести измерения по меньшей мере десятка «костей», первой из которых и стала «кость», обозначаемая как G47. Пылинки несферической формы внутри облаков выстраиваются вдоль направлений силовых линий магнитного поля, что и позволяет их визуализировать по поляризации переизлучаемого ими инфракрасного света. Ученые таким образом могут использовать карту поляризации для отображения ориентаций силовых линий магнитного поля в пространстве.

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Результат такого картирования оказался довольно неожиданным. Магнитные поля не выровнены, как можно было бы ожидать, по всей длине «кости», а расположены довольно хаотично — в среднем магнитное поле не параллельно и не перпендикулярно «кости». По словам исследователей, это все дает им новую важную информацию не только о структурах спиральных галактик, но и о продолжающихся в них процессах звездообразования. Теперь они намерены провести также тщательные оценки размеров, масс, температур и колебаний плотности изучаемых объектов.