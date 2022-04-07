«Владельцы Apple будут страдать»: IT-эксперт высказался об удалении приложений

По словам эксперта, Google и Apple могут удалять любое приложение из App Store и Google Play в «одностороннем порядке, причем они не особо заморачиваются над обоснованием своих действий». Но самое неприятное в их действиях даже не блокировка, продолжил Бедеров, а то, что IT-гиганты «разрушают доверие людей»

Фото: RTVI RTVI

Ведь это не вопрос отношения к России, а к самой позиции корпораций. Сегодня они это сделали в России, завтра в Германии, послезавтра удалят сервисы у конкретного человека и так далее.

Видео дня

«Мы уже видели эти примеры, когда удалялись аккаунты у действующего на тот момент президента США [Дональда Трампа], когда один из администраторов Facebook следил за своей девушкой через приложение и так далее», — заметил Бедеров.

По его мнению, в России просто следует создать свой Store, откуда можно будет скачивать приложения, не боясь блокировок и санкций. Он напомнил, что недавно Минцифры как раз анонсировали появление собственного маркетплейса. Но на самом деле не нужно тратить деньги налогоплательщиков «из явно необширных бюджетов Российской Федерации на подобные поделки», уверен киберэксперт.

Есть Aptoide, AppDroid и другие различные альтернативные некоммерческие приложения, по крайней мере для Android. А вот владельцы продукции Apple будут страдать, потому что никакие сторонние приложения на эти аппараты ставить нельзя, придется их менять на что-то другое.

Он уточнил, что «сказки» о безопасности экосистемы Apple являются «палкой о двух концах». С одной стороны, продолжил специалист, айфоны защищены от взломов в большинстве случаев.

«С другой стороны закрытая экосистема позволяет любой спецслужбе, которая сотрудничает с Apple, следить за устройством и получить 100%-й доступ к его материалам», — подчеркнул Бедеров.

В условиях санкций Альфа-Банку и Сбербанку оптимальнее всего выложить приложение на официальном сайте, создать инструкцию для пользователей, как его скачать и установить на аппараты с системой Android, пояснил специалист. Для пользователей Apple ничего не остается, кроме как пользоваться web-версией приложения через браузер, добавил Бедеров.

Финансовый журналист, автор блога «Адские бабки» Александра Баязитова в беседе с RTVI отметила, что Apple и Google не очень торопливые в плане исключения приложений, потому что у приложения попавшего под санкции ВТБ до сих пор проблем нет. В теории, добавила она, все возможно, но в этом случае ничего не останется, кроме как пользоваться версией для сайта.

Ситуация с приложениями банков в России на платформах Google и Apple Премьер-министр России Михаил Мишустин 7 апреля заявил, что App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России, нужно создавать свою платформу. По его словам, российский маркетплейс на Android должен заработать к лету этого года.

Ранее США ввели новый пакет санкций против России, под который попали Альфа-Банк и Сбербанк. В кредитных учреждениях уточнили, что ограничений коснутся лишь зарубежных операций, внутри страны все останется без изменений. Под блокирующие санкции попали ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», банк «Открытие», «Промсвязьбанк» и банк «Россия». Ранее новый пакет санкций против России ввел Евросоюз. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти меры призваны «пойти дальше, сделать санкции шире и острее, чтобы они еще глубже поразили российскую экономику».