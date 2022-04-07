Нейросеть поможет россиянам подобрать подходящую вакансию

Искусственный интеллект (ИИ) поможет россиянам подобрать для себя подходящую вакансию на портале «Работа в России», рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
Нейросеть уже оказывает помощь соискателям в создании эффективных резюме, затем ищет вакансию и сопоставляет их между собой. Помимо этого, по заданным параметрам ИИ может отыскать для работодателя подходящего сотрудника.
«Система сопоставляет информацию из резюме и пожелания работодателя, после чего в его личном кабинете создается перечень подходящих кандидатов», – отметил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.
По его словам, в ходе создания вакансий и резюме нейросеть анализирует их и предлагает оптимальные варианты по заполнению анкеты. Это повышает привлекательность вакансий и резюме – вероятность трудоустройства и подбора эффективных сотрудников повышается.
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