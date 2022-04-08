В WhatsApp появится новая функция для секретного общения

Последнее обновление WhatsApp для Android и iOS сделаело самоуничтожающиеся чаты ещё безопаснее. Теперь медиафайлы, отправленные там, не будут сохраняться в галерее телефона по умолчанию.
При этом можно будет сохранить медиафайлы, отправленные в удаляющихся чатах. Это, конечно, более времязатратно, зато безопасно.
Вчера также стало известно, что WhatsApp остаётся самым популярным мессенджером среди россиян. Есть информация, что им пользуются 80,9% российских пользователей. Мессенджер продолжает получать новые функции, которые делают его удобнее. Так, ранее СМИ сообщили, что последняя бета-версия WhatsApp для Android (v2.22.8.11) получила возможность выбирать несколько вариантов взаимодействия с несохранённым номером в чате, а не только сразу предлагать ему позвонить.