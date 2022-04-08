В WhatsApp появится новая функция для секретного общения

Последнее обновление WhatsApp для Android и iOS сделаело самоуничтожающиеся чаты ещё безопаснее. Теперь медиафайлы, отправленные там, не будут сохраняться в галерее телефона по умолчанию.

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При этом можно будет сохранить медиафайлы, отправленные в удаляющихся чатах. Это, конечно, более времязатратно, зато безопасно.