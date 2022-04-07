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1 час назад

Большинство российских компаний оказались плохо защищены от хакеров

Ferra.ru

Специалисты аналитического агентства SearchInform рассказали о том, что большинство российских коммерческих компаний не уделяют должного внимания вопросам защиты от хакеров.

Большинство российских компаний оказались плохо защищены от хакеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, лишь 47% компаний, принявших участие в опросе, подтвердили, что используют ПО для криптографического шифрования данных, DLP — системы предотвращения утечек информации — 36%, IDS — системы обнаружения вторжений — 19%. Но в большинстве случаев используется обычный антивирус.

При этом 70% частных компаний, внедряющих ПО для защиты от хакеров, делают это из-за реальных потребностей бизнеса, 32% — из-за требований государственных органов. Зато государственные организации в 71% случаев устанавливают требуемое ПО для зашиты данных своих пользователей, а 35% до сих пор имеют потребность в защите данных.

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