Большинство российских компаний оказались плохо защищены от хакеров

Специалисты аналитического агентства SearchInform рассказали о том, что большинство российских коммерческих компаний не уделяют должного внимания вопросам защиты от хакеров.

Как сообщается, лишь 47% компаний, принявших участие в опросе, подтвердили, что используют ПО для криптографического шифрования данных, DLP — системы предотвращения утечек информации — 36%, IDS — системы обнаружения вторжений — 19%. Но в большинстве случаев используется обычный антивирус.

При этом 70% частных компаний, внедряющих ПО для защиты от хакеров, делают это из-за реальных потребностей бизнеса, 32% — из-за требований государственных органов. Зато государственные организации в 71% случаев устанавливают требуемое ПО для зашиты данных своих пользователей, а 35% до сих пор имеют потребность в защите данных.