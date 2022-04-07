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56 минут назад

Мишустин допустил запрет на скачивания приложений в Аpp Store и Google Play

Лера Букина

В ближайшее время App Store и Google Play могут перестать давать скачивать приложения в России. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, передает RT.

Мишустин допустил запрет на скачивания приложений в Аpp Store
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этой связи в стране необходимо создать собственную платформу, подчеркнул премьер-министр.

«Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — заявил глава правительства.

Он также призвал работников IT-сферы с «сделать свою экосистему». Мишустин отметил, что в России существуют элементы этой экосистемы, которые нужно доработать.

По его словам, российский интернет-магазин приложений на платформе Android должен заработать к лету 2022 года.

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. 10 марта Visa и Mastercard приняли решение приостановить работу в России. В итоге в мобильных кошельках Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать карты этих платежных систем, выпущенные любыми российскими банками.

Spotify полностью прекратит работу в России

Apple Pay с 24 марта запретила загружать карты «Мир» в свой кошелек и сообщила, что остановит работу уже подключенных карт. Вслед за этим Google Pay сообщила о приостановке пилотного проекта по подключению карт «Мир».

Наука и техника,Михаил Мишустин,Visa,Google,Госдума,Apple,
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