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14 минут назад

Найден самый крупный ранний ихтиозавроморф

InScienceиещё 1

Палеонтологи обнаружили в Германии двух окаменелых ихтиозавров, живших примерно 150 млн лет назад. У первой рептилии сохранился полный скелет и следы мягких тканей, а у второй — полный хвостовой плавник с позвонками и следами мягких тканей. Находки помогут палеонтологам узнать много нового о жизни ихтиозавров. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

Найден самый крупный ранний ихтиозавроморф
Фото: Ichthyosaur ill Esther van HulsenIchthyosaur ill Esther van Hulsen

В эпоху динозавров рептилии правили всей планетой. Море исключением не было. Одними из самых известных и распространенных морских рептилий были ихтиозавры, внешне напоминавшие современных дельфинов. Палеонтологи сегодня активно изучают их. Например, совсем недавно в Китае был обнаружен новый ранний ихтиозавроморф, оказавшийся самым крупным среди своих сородичей раннего триаса.

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В Европе тоже есть свои ихтиозавры. Двух из них ученые обнаружили в районе Зольнхофен в Южной Германии. Находка ученых удивила — в те времена Зольнхофен был мелководным регионом с множеством островов. А ихтиозавры предпочитали обитать в открытом океане. Неизвестно, зачем ихтиозавры приплыли на мелководье, но, возможно, оно их и погубило.

Жили обе рептилии около 150 млн лет назад. Их окаменелости оказались абсолютно уникальными. Останки одного ихтиозавра представляют собой полный образец с внутренним скелетом и очертаниями мягких тканей вокруг тела. Второй же подарил ученым полный хвостовой плавник, в котором сохранились позвонки и следы мягких тканей.

Такие подробные окаменелости оказались настоящим подарком для палеонтологов. В опубликованной статье они предоставляют первое описание образцов. А затем палеонтологи собираются приступить к изучению мягких тканей ихтиозавров. Для этого они небольшие образцы мягких тканей хвоста и проанализировали их с помощью рентгеновской кристаллографии и сканирующего электронного микроскопа. А для изучения формы костей исследователи применили ультрафиолетовый свет.

Ученым уже удалось выяснить, что фосфат, обнаруженный в тканях ихтиозавров, вероятно, способствовал сохранению. И хотя пока невозможно идентифицировать все типы окаменелых тканей ихтиозавра, однозначно сохранилась кожа и, возможно, соединительная ткань. А большая часть вещества, окружающего и покрывающего образец, вероятно, представляет собой разложившийся жир. Это подтверждает, что у ихтиозавров был жир, чем они похожи на современных китов. Ученые надеются, что дальнейшие исследования этих двух образцов позволят выяснить еще много фактов о жизни ихтиозавров.

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