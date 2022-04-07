Spotify полностью прекратит работу в России

Spotify полностью приостановит свою работу в России с 11 апреля 2022 года. Соответствующее сообщение появилось на странице поддержки сервиса утром 7 апреля.

Будет ли Spotify вновь доступен в России пока неизвестно. В компании отметили, что все пользователи будут обязательно уведомлены, если ситуация изменится.

В организации также отметили, что у пользователей с российским аккаунтом, которые находятся за пределами страны, будет возможность сменить регион. При этом подписчики Premium, скорее всего, не смогут сменить страну до 11 апреля. Также в сообщении подчеркивается, что пользователи могут скачать свои персональные данные и полностью удалить свой аккаунт.