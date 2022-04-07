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50 минут назад

Spotify полностью прекратит работу в России

Елена Прошина

Spotify полностью приостановит свою работу в России с 11 апреля 2022 года. Соответствующее сообщение появилось на странице поддержки сервиса утром 7 апреля.

Spotify полностью прекратит работу в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Будет ли Spotify вновь доступен в России пока неизвестно. В компании отметили, что все пользователи будут обязательно уведомлены, если ситуация изменится.

В организации также отметили, что у пользователей с российским аккаунтом, которые находятся за пределами страны, будет возможность сменить регион. При этом подписчики Premium, скорее всего, не смогут сменить страну до 11 апреля. Также в сообщении подчеркивается, что пользователи могут скачать свои персональные данные и полностью удалить свой аккаунт.

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Напомним, что в конце марта 2022 года Spotify сообщили, что собираются полностью приостановить работу сервиса на территории России. До этого, 6 марта, компания перестала продавать подписку Premium на территории России в связи с тем, что в стране приостановили работу системы Visa и Mastercard.

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