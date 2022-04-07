Робот-ученый «Ева» воспроизвел менее трети научных работ о раке

Ученые Кембриджского университета в Великобритании проанализировали научные работы, посвященные свойствам клеток рака груди, с помощью автоматизированного анализа текста и робота-ученого «Евы».

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В статье, опубликованной в Journal of the Royal Society Interface, исследователи продемонстрировали, что менее одной трети работ воспроизводимы.

Специалисты проанализировали более 12 тысяч научных статей, из которых выбрали 74 работы, представляющие наибольший научный интерес. С помощью искусственного интеллекта были проверены утверждения, связанные с изменением экспрессии генов в ответ на медикаментозное лечение рака молочной железы.

Статистически значимые доказательства воспроизводимости были обнаружены у 43 работ, что подразумевает, что результаты можно воспроизвести в идентичных условиях. Существенные доказательства воспроизводимости или надежности были обнаружены в 22 статьях.

Хотя в этом эксперименте было обнаружено, что воспроизводятся только 22 из 74 статей, исследователи говорят, что это не означает, что остальные статьи не воспроизводимы или не надежны. Отсутствие возможности воспроизвести результаты может быть связано с тем, что клеточные линии ведут себя по-другому в разных лабораториях и в разных условиях. По словам исследователей, автоматизированные и полуавтоматические методы могут быть важным инструментом, помогающим справиться с кризисом воспроизводимости.