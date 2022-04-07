Астраханский разработчик создал новую социальную сеть

"Анатолий Потуренко стал одним из создателей новой социальной сети Rutouch.ru. Разработка платформы началась около двух лет назад, работу вела команда почти из 30 специалистов. Сейчас они запускают рекламу и активно продвигают приложение, также планируя выпустить версии приложения на Android и IOS", - говорится в сообщении.