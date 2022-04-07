Астраханский разработчик создал новую социальную сеть

Молодой человек из Ахтубинска Анатолий Потуренко стал одним из создателей новой социальной сети Rutouch.ru, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.
"Анатолий Потуренко стал одним из создателей новой социальной сети Rutouch.ru. Разработка платформы началась около двух лет назад, работу вела команда почти из 30 специалистов. Сейчас они запускают рекламу и активно продвигают приложение, также планируя выпустить версии приложения на Android и IOS", - говорится в сообщении.
Изначально разрабатываемый сайт планировался как единый портал "Мой Ахтубинск", но блокировка иностранных приложений подтолкнула разработчиков на создание новой платформы. Функционал соцсети Rutouch.ru. напоминает Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), а также ВКонтакте.
"В соцсети предусмотрены лента новостей, возможность публиковать собственные посты, а также мессенджер. Как сообщает региональное агентство по делам молодежи, при создании Rutouch создатели основывались на уже готовых продуктах, однако старались сделать соцсеть понятной и легкой в использовании", - уточнили в пресс-службе.
Регистрация на сайте открыта. На Rutouch.ru уже зарегистрировались несколько сотен человек.