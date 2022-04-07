В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
7 апреля

Астраханский разработчик создал новую социальную сеть

ТАССиещё 1

Молодой человек из Ахтубинска Анатолий Потуренко стал одним из создателей новой социальной сети Rutouch.ru, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

Астраханский разработчик создал новую социальную сеть
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Анатолий Потуренко стал одним из создателей новой социальной сети Rutouch.ru. Разработка платформы началась около двух лет назад, работу вела команда почти из 30 специалистов. Сейчас они запускают рекламу и активно продвигают приложение, также планируя выпустить версии приложения на Android и IOS", - говорится в сообщении.

Изначально разрабатываемый сайт планировался как единый портал "Мой Ахтубинск", но блокировка иностранных приложений подтолкнула разработчиков на создание новой платформы. Функционал соцсети Rutouch.ru. напоминает Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), а также ВКонтакте.

"В соцсети предусмотрены лента новостей, возможность публиковать собственные посты, а также мессенджер. Как сообщает региональное агентство по делам молодежи, при создании Rutouch создатели основывались на уже готовых продуктах, однако старались сделать соцсеть понятной и легкой в использовании", - уточнили в пресс-службе.

Регистрация на сайте открыта. На Rutouch.ru уже зарегистрировались несколько сотен человек.

Наука и техника,Новости регионов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители