Ученые научились записывать информацию в ионы человеческих тканей

Исследователи из Колумбийского университета разработали новую методику, которая позволяет записывать данные на ионы в тканях человека, откуда они могут быть считаны с приемника вне тела с высокой скоростью передачи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Имплантируемые электронные устройства важны для здравоохранения, поскольку они помогают отслеживать активность сердца, мозга или других органов и предупреждать врачей о проблемах. Но прокладка проводов через ткани чревата риском заражения, а беспроводные технологии не очень эффективно проникают в ткани человека.

Поэтому для нового исследования ученые Колумбийского университета разработали новую методику беспроводной передачи данных, используя преимущества природного метода связи организма. Клетки в организме обмениваются ионами для связи друг с другом, поэтому группа исследователей воспользовалась электрической потенциальной энергией, хранящейся в тканях.

Новый метод ионной связи начинается с имплантации пары электродов в ткани, которые могут кодировать данные от устройства в переменных электрических импульсах, а затем сохранять эту энергию в ионах внутри ткани. Другая пара электродов может быть размещена на поверхности ткани, например, на коже, для приема накопленной энергии и декодирования данных.