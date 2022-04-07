Российские ученые разработали наноспутник для изучения ионосферы Земли

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева разработали наноспутник SamSat-ION, который предназначается для изучения ионосферы Земли и будет полезен в освоении Арктики, сообщили в пресс-службе вуза.
Разработка велась межвузовской кафедрой космических исследований и научно-исследовательской лаборатории «Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников» в рамках участия вуза в консорциуме российских университетов и научных организаций.
На борту спутника SamSat-ION разместятся навигационный приемник, выносной магнитометр на штанге, а также датчик параметров плазмы совместной разработки Самарского университета и Института прикладной физики РАН – он позволяет измерять характеристики плазмы по орбите движения.
Наноспутник запустят на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров. Предполагается, что срок существования аппарата на такой орбите может составить около 19 лет.
В настоящее время завершаются работы по сборке устройства, проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения. Запуск спутника планируется уже в этом году.
Ранее стало известно, что Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды. Аппарат под названием Gaofen-3-03 будет также использоваться для предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий.