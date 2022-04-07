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54 минуты назад

Продажи AirPods 3 упали более чем на 30%

MobiDevices

Новые AirPods 3 была анонсирована ещё в октябре прошлого года. От предыдущей модели новинка отличается новым дизайном и большим временем автономной работы. Тем не менее этого оказалось недостаточно для стимулирования спроса на гарнитуру. Как заявил аналитик TF International Securities Apple Минг-Чи Куо, AirPods 3 являются частью «неудачной стратегии сегментации продуктов».

Продажи AirPods 3 упали более чем на 30%
Фото: ReutersReuters

Поскольку спрос на AirPods 3 слабее, чем на AirPods 2, заказы на новую модель были сокращены более чем на 30% во втором и третьем кварталах текущего года. Стоит отметить, что после выхода AirPods 3, предыдущая модель AirPods 2 остаётся доступна на рынке и по сей день. Кроме того, предшественница дешевле новинки на $50.

Также Куо утверждает, чтобы не совершить аналогичную ошибку, после выхода AirPods Pro 2 Apple прекратит выпуск AirPods Pro, которые в настоящее время являются лучшими беспроводными наушниками производителя.

Наука и техника,Гаджеты,Apple,
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