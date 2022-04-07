В России нашли альтернативу пересадке кожи

В числе уникальных российских разработок, готовых к широкому внедрению в медицине, есть принтер, который может печатать живую человеческую кожу, и искусственный интеллект, который охотится за раковыми клетками, передает НТВ.

Фото: Takao Someya Group Takao Someya Group

Как сообщается, специалисты российской компании 3D Bioprinting Solutions создали такие принтеры. По словам управляющего партнера 3D Bioprinting Solutions Хесуани Юсефа, был использован новый подход - печать в операционной.

"Мы печатали на разных животных, на крысах и минипигах, и там и там получили хорошие результаты", - сказал он.

Он также указал, что был разработан гидрогель на основе коллагена. В него подсаживают живые клетки пациента. Готовый биоматериал загружается в принтер, после чего он начинает работу. Ученые выразили надежду, что в скором времени данную технологию можно будет опробовать на людях. В будущем это поможет быстро восстанавливать ткани пациентам с долго незаживающими ранами, к примеру, онкологическим больным и диабетикам. Эти же специалисты стали первыми в мире, кто напечатал щитовидную железу.

"Нам приходилось удалять орган мышей, щитовидку путем введения радиоактивного йода, и после уровень гормонов повышался с нуля до высоких значений, нам удалось восстановить функцию на уровне организма", - указал Юсеф.