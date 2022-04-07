Создан протез пальца с искусственными нервами

Группа британских учёных разработала совершенно новый тип протеза пальца, напечатанного на 3D-принтере. Его отличительной особенностью стало осязание, как у человеческой кожи.

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По словам специалистов из Университета Бристоля, в него были «вшиты» специальные датчики, которые позволяют пальцу генерировать сигналы подобные тем, что производятся от различных нервных окончаний человека.

Наша работа помогает понять, как сложная внутренняя структура человеческой кожи создает наше человеческое осязание <...> Мы обнаружили, что наш тактильный кончик пальца, напечатанный на 3D-принтере, может генерировать искусственные нервные сигналы, которые выглядят как записи реальных тактильных нейронов. Натан Лепора Автор исследования

Сообщается также, что в рамках эксперимента протез «ощущал» рельефные поверхности почти так же, как и обычный живой палец.