Российские ученые назвали топ-15 транспортных технологий будущего

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ опубликовал исследование, в котором аналитики попытались спрогнозировать, какая технология транспорта будет наиболее востребована в будущем, пишет "РБК Тренды".

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Эксперты подготовили отдельные рейтинги топ-15 наиболее значимых технологий транспорта и логистики для ученых и для бизнеса — согласно частоте и контексту упоминаний в различных источниках. Самыми популярными технологиями в обоих случаях стали электромобили и смарт-контракты — программы для автоматического выполнения обязательств участников в цепочке поставок.

Кроме этого, ученые заинтересованы в разработке и развитии беспилотных летательных аппаратов, интеллектуальных транспортных систем беспилотных автомобилей и технологий управления трафиком. Бизнесу же интересны беспилотные автомобили, системы управления запасами и иммерсивные технологии.