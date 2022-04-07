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54 минуты назад

В России разработан СВЧ-дефлектор для ОПК

Газета.Ruиещё 1

Высокоэффективные акустооптические СВЧ-дефлекторы, востребованные в оборонно-промышленном комплексе, разработали ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. (СГТУ).

В России разработали СВЧ-дефлектор для ОПК
Фото: NASANASA

Отмечается, что аналогов таким приборам нет в России. Информация размещена на сайте вуза. Один из авторов проекта, директор научно-производственной фирмы "Пьезон" при СГТУ Сергей Заварин рассказал ТАСС, что идея создания дефлектора возникла не случайно. По его словам, заказчики нуждались в устройстве для определения параметров неизвестных электромагнитных сигналов, чтобы выяснить их структуру. Он разъяснил, что часто сигнал очень быстро меняется во времени.

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Разработанный дефлектор позволяет определить и разложить в спектр такой сигнал в реальном масштабе времени, выполняя при этом важнейшую функцию как устройство ввода информации в системах обработки сложных радиотехнических сигналов.

В Саратовском государственном техническом университете указали, что отечественные дефлекторы намного дешевле зарубежных образцов такого же назначения. Отмечается, что они также применяются в радиоастрономии. Дефлекторы состоят из специально подготовленного кристалла в виде кубика, он служит средой для распространения гиперзвука. Также в приборе есть пьезоактивная пленка и металлические электроды для возбуждения упругих волн в кристалле. Лазерный пучок падает на кристалл, угол отклонения зависит от частоты упругих волн. Таким образом, в оптическую систему распознавания сигналов вводится предназначенная для обработки информация.

Ранее сообщалось, что российские автозаводы ищут пути для импортозамещения компонентов и готовятся существенно упростить комплектации выпускаемых машин. Труднее всего это сделать в случае с электроникой и сложными узлами – на поиск альтернативных поставщиков и внедрение их продукции в производственный процесс может уйти от нескольких месяцев до года, говорят эксперты. На модификациях Granta осенью 2021 года была упрощена обивка дверей и технология изготовления боковых дефлекторов обдува.

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