В России разработали СВЧ-дефлектор для ОПК

Высокоэффективные акустооптические СВЧ-дефлекторы, востребованные в оборонно-промышленном комплексе, разработали ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. (СГТУ).
Отмечается, что аналогов таким приборам нет в России. Информация размещена на сайте вуза. Один из авторов проекта, директор научно-производственной фирмы "Пьезон" при СГТУ Сергей Заварин рассказал ТАСС, что идея создания дефлектора возникла не случайно. По его словам, заказчики нуждались в устройстве для определения параметров неизвестных электромагнитных сигналов, чтобы выяснить их структуру. Он разъяснил, что часто сигнал очень быстро меняется во времени.
Разработанный дефлектор позволяет определить и разложить в спектр такой сигнал в реальном масштабе времени, выполняя при этом важнейшую функцию как устройство ввода информации в системах обработки сложных радиотехнических сигналов.
В Саратовском государственном техническом университете указали, что отечественные дефлекторы намного дешевле зарубежных образцов такого же назначения. Отмечается, что они также применяются в радиоастрономии. Дефлекторы состоят из специально подготовленного кристалла в виде кубика, он служит средой для распространения гиперзвука. Также в приборе есть пьезоактивная пленка и металлические электроды для возбуждения упругих волн в кристалле. Лазерный пучок падает на кристалл, угол отклонения зависит от частоты упругих волн. Таким образом, в оптическую систему распознавания сигналов вводится предназначенная для обработки информация.
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