В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) появится новая функция, которая позволит пользователям создавать опросы в групповых чатах. Об этом сообщает WABetaInfo.

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По данным специалистов портала, с помощью новой функции пользователи смогут добавлять до 12 вариантов ответа в опросах в групповых чатах. Кроме того варианты можно будет менять местами.

Специалисты WABetaInfo отметили, что заметили нововведение в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.8.72 для смартфонов под управлением iOS. О том, когда функция станет доступна для всех пользователей пока неизвестно.