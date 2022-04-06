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43 минуты назад

WSJ: Google Play удалил приложения со скрытым ПО для сбора данных

Национальная Служба Новостейиещё 3

Google удалил десятки приложений из своего магазина Google Play после того, как обнаружил, что они содержат программный элемент, который тайно собирает данные. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

WSJ: Google Play удалил приложения с ПО для сбора данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, согласно документам, код, размещенный в приложениях пользователей, связан с компаниями-подрядчиками национальной безопасности США.

Ранее стало известно, что работу магазина приложений Google Play в РФ ограничили на фоне санкций. Сообщалось также, что аналог магазина приложений Google Play создали в России, его запуск запланирован на 9 мая.

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