WSJ: Google Play удалил приложения с ПО для сбора данных

Google удалил десятки приложений из своего магазина Google Play после того, как обнаружил, что они содержат программный элемент, который тайно собирает данные. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как пишет издание, согласно документам, код, размещенный в приложениях пользователей, связан с компаниями-подрядчиками национальной безопасности США.