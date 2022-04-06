WSJ: Google Play удалил приложения с ПО для сбора данных

Google удалил десятки приложений из своего магазина Google Play после того, как обнаружил, что они содержат программный элемент, который тайно собирает данные. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет издание, согласно документам, код, размещенный в приложениях пользователей, связан с компаниями-подрядчиками национальной безопасности США.
Ранее стало известно, что работу магазина приложений Google Play в РФ ограничили на фоне санкций. Сообщалось также, что аналог магазина приложений Google Play создали в России, его запуск запланирован на 9 мая.