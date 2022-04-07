В России создали защищённый от хакерских атак роутер на базе процессора «Байкал»

Пока зарубежные компании покидают рынок России, тем самым расстраивая отечественных пользователей, местные компании пытаются выпускать интересные устройства.
Холдинг Росэлектроника, являющийся частью Ростеха, представил свой новый роутер, отличительной особенностью которого является защищённость от внешних кибератак. В основу устройства лёг российский процессор «Байкал BE-T1000».
Представленный продукт можно назвать новым поколением российского телекоммуникационного оборудования для сетей уровня доступа и агрегации корпоративного класса. Его программное обеспечение является полностью отечественным, а аппаратная платформа произведена на территории Российской Федерации. Ростех
Разработчики отметили, что роутер оснащён защитой как от DoS-, так и от DDoS-атак. При этом основными покупателями новинки должны стать небольшие компании.
На данный момент нет никакой информации о стоимости свежей разработки Росэлектроники.