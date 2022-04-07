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5 часов назад

В России создали защищённый от хакерских атак роутер на базе процессора «Байкал»

Ferra.ruиещё 2

Пока зарубежные компании покидают рынок России, тем самым расстраивая отечественных пользователей, местные компании пытаются выпускать интересные устройства.

В России создали защищённый от хакерских атак роутер на базе процессора «Байкал»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Холдинг Росэлектроника, являющийся частью Ростеха, представил свой новый роутер, отличительной особенностью которого является защищённость от внешних кибератак. В основу устройства лёг российский процессор «Байкал BE-T1000».

Представленный продукт можно назвать новым поколением российского телекоммуникационного оборудования для сетей уровня доступа и агрегации корпоративного класса. Его программное обеспечение является полностью отечественным, а аппаратная платформа произведена на территории Российской Федерации. Ростех

Разработчики отметили, что роутер оснащён защитой как от DoS-, так и от DDoS-атак. При этом основными покупателями новинки должны стать небольшие компании.

На данный момент нет никакой информации о стоимости свежей разработки Росэлектроники.

Наука и техника,Росэлектроника,
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