Apple резко сократила производство AirPods

Компания Apple резко сократила производство новых беспроводных наушников из-за снижения спроса. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

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По информации аналитика, Apple сократила заказы на производство беспроводных наушников AirPods 3 на второй и третий кварталы 2022 года. В компании решили ограничить количество запланированных моделей на 30 процентов. Мин-Чи Ко объяснил, что американский IT-гигант признал свою ошибку в стратегическом планировании.

Ко рассказал, что Apple неправильно позиционировала свой гаджет, так как после выхода AirPods 3 в продаже остались наушники второго поколения. Из-за этого спрос на новую модель оказалась заметно ниже, чем на AirPods 2.

Аналитик подчеркнул, что Apple усвоила ошибки и не собирается в будущем оставлять в продаже девайсы разных поколений, имеющие сходство в технических характеристиках. В этой связи в компании планируют прекратить продажи AirPods Pro сразу после того, как будет анонсировано второе поколение беспроводных наушников с функцией активного шумоподавления. По информации инсайдера, выход AirPods Pro 2 состоится во второй половине года.

В настоящий момент в интернет-магазине Apple доступны три модели фирменных компактных наушников — AirPods 2, AirPods 3 и AirPods Pro. AirPods третьего поколения были анонсированы 18 октября.