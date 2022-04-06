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1 час назад

Дождевые черви способны очищать почву от некоторых видов пластика — исследование: Новости ➕1, 06.04.2022

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Дождевые черви предпочитают жить в почве с некоторыми видами микропластика и способны перерабатывать данные отходы. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на исследование ученых Колледжа наук об окружающей среде и инженерии Нанькайского университета в Китае.

Дождевые черви способны очищать почву от пластика
Фото: iStockiStock

Специалисты решили изучить, как беспозвоночные усваивают различные виды полимеров, часть из которых была получена из нефтепродуктов, а другая — из биоразлагаемого сырья.

Исследователи поместили существ в камеры с почвой, насыщенной разными видами пластика. Выяснилось, что черви предпочитают поедать биопластик из полимолочной кислоты (PLA) и полиэтиленрефталат (ПЭТ), изготовленный из нефти. В то же время существа намеренно избегали некоторые полусинтетические пластмассы.

Эксперименты показали, что черви эффективнее всего справляются с задачей по разложению биопластика, а ПЭТ усваивается не так хорошо. Теперь ученые намерены выяснить, как пластиковая диета влияет на здоровье самих беспозвоночных и состояние окружающей среды.

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