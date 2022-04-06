Учёные применили мёд для разработки компьютеров

Учёные из из Университета штата Вашингтон создали первый нейроморфный компьютер. В такой системе будут использоваться не традционные транзисторы, а мемристоры — устройства, которые не только обрабатываают информацию, но и хранят её в памяти.

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Для опытного устройства специалисты использовали медовые мемристоры. В процессе мёд был преобразован в твёрдую структуру и зажат между двумя электродами. Эту конструкцию создали похожей на синапс — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой в человеческом организме.

После этого проверили, как мемристоры могут имитировать работу синапсов. Полученная скорость оказалась кратно выше компьютерной, при этом потребовалось меньше энергозатрат.