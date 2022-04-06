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1 час назад

Учёные научились использовать мёд для разработки компьютеров

Ferra.ru

Учёные из из Университета штата Вашингтон создали первый нейроморфный компьютер. В такой системе будут использоваться не традционные транзисторы, а мемристоры — устройства, которые не только обрабатываают информацию, но и хранят её в памяти.

Учёные применили мёд для разработки компьютеров
Фото: depositphotosdepositphotos

Для опытного устройства специалисты использовали медовые мемристоры. В процессе мёд был преобразован в твёрдую структуру и зажат между двумя электродами. Эту конструкцию создали похожей на синапс — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой в человеческом организме.

После этого проверили, как мемристоры могут имитировать работу синапсов. Полученная скорость оказалась кратно выше компьютерной, при этом потребовалось меньше энергозатрат.

Если разаработки будут продолжаться, то исследователи планируют создавать медовые мемристоры толщиной меньше, чем человеческий волос, а потом объединить их в целостную нейроморфную вычислительную систему.

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