Ученые начали изучение нового XE-штамма COVID-19

В Великобритании начались исследования новой мутации вируса SARS-CoV-2. Изучением свежей разновидности омикрон-штамма, названной XE, займутся специалисты агентства по безопасности в области здравоохранения страны из UKHSA.

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Известно, что первые данные, полученные экспертами, говорят о заразности XE в сравнении с другими известными мутациями на уровне 10%. При этом сообщается, что уже на 22 марта в Великобритании было зафиксировано 637 случаев заражений XE.

Стоит отметить, что до сих пор им переболело слишком мало пациентов, чтобы можно было провести полноценное изучение трансмиссивности этой мутации, а также тяжести течения и взаимодействия с существующими вакцинами.