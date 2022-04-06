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1 час назад

Глава «Роскосмоса» заявил о создании опытных образцов ракеты «Союз-5»

Ferra.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» на предприятии возглавляемого им ведомства началась сборка опытных образцов ракеты-носителя «Союз-5».

Глава «Роскосмоса» заявил о создании опытных образцов ракеты «Союз-5»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одновременно ведутся работы по разработке эскизного проекта и рабочей документации космического ракетного комплекса «Байтарек». Строительство комплекса запланировано на 2022 год, оно будт осуществлено на «Байконуре».

Строительство ракет «Союз-5» — совместный проект России и Казахстана, отвечающего за создание наземной инфраструктуры. Первый старт ракет должен состояться в 2023 году.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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