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1 час назад

Microsoft анонсировала новые функции Windows 11

Lenta.ru

Microsoft анонсировала новые функции ОС Windows 11 на мероприятии Hybrid Work. Об этом сообщает издание The Verge.

Microsoft анонсировала новые функции Windows 11
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ходе презентации представители компании объявили о новых особенностях Windows 11. В частности, была представлена обновленная программа «Проводник», которая получила функцию для быстрой навигации по вкладкам. Также в приложение добавили новую главную страницу, которая включает в себя ярлыки и папки быстрого доступа.

Сервис Smart App Control позволяет ограничивать работу вредоносных приложений, запуская только программы с криптографической подписью. По словам представителей корпорации, опция сможет эффективно обнаруживать зараженные вирусом приложения и бороться с фишингом.

В ходе мероприятия были представлены новые функции видеосвязи. Так, опция Voice Focus автоматически устраняет посторонний шум во время совершения видеозвонков. Кроме того, в Windows 11 появились функции автоматического кадрирования и размытия фона. Также функция зрительного контакта с помощью искусственного интеллекта позволит демонстрировать взгляд пользователя собеседнику.

В компании сообщили, что новые функции видеосвязи будут работать в фирменных приложениях Microsoft и только при наличии нейронного чипа. В первую очередь новые возможности будут доступны на компьютерах на базе процессора Qualcomm 8cx Gen 3. Остальные функции появятся в ближайших обновлениях Windows 11.

Последнее крупное обновление Windows 11 вышло в середине февраля. Апдейт включил в себя поддержку запуска Android-приложений, новые функции панели задач, обновленные приложения Media Player и «Блокнот».

Наука и техника,Microsoft,
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