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26 минут назад

Пользователи компьютеров Apple оказались под угрозой

Газета.Ru

Apple выпустила обновления безопасности к двум уязвимостям нулевого дня для последней macOS Monterey, забыв про предыдущие версии macOS Big Sur и Catalina, сообщает портал Intego.

Пользователи Apple оказались под угрозой
Фото: ReutersReuters

По словам Apple, первая уязвимость позволяет вредоносным приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра, а вторая, обнаруженная в графических драйверах Intel, может привести к раскрытию памяти ядра.

Владельцы компьютеров Apple с последней версией macOS Monterey теперь в безопасности, но нельзя сказать то же самое о тех, у кого все еще установлена macOS Big Sur или Catalina. При этом компания не заявляла, что планирует выпустить соответствующие обновления для прошлых версий macOS.

Отмечается, что обычно Apple распространяет патчи безопасности также и для двух предыдущих версий своей операционной системы, потому что не всегда пользователи успевают обновиться до актуальных версий macOS.

Наука и техника,Intel,Apple,
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