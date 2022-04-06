Пользователи Apple оказались под угрозой

Apple выпустила обновления безопасности к двум уязвимостям нулевого дня для последней macOS Monterey, забыв про предыдущие версии macOS Big Sur и Catalina, сообщает портал Intego.

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По словам Apple, первая уязвимость позволяет вредоносным приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра, а вторая, обнаруженная в графических драйверах Intel, может привести к раскрытию памяти ядра.

Владельцы компьютеров Apple с последней версией macOS Monterey теперь в безопасности, но нельзя сказать то же самое о тех, у кого все еще установлена macOS Big Sur или Catalina. При этом компания не заявляла, что планирует выпустить соответствующие обновления для прошлых версий macOS.