Популярный китайский смартфон взорвался в руке во время звонка

Пользователь Twitter опубликовал фотографии сгоревшего смартфона OnePlus Nord 2 и рассказал, что он взорвался в руках его брата прямо во время телефонного разговора. История о происшедшем инциденте была опубликована порталом 91mobiles.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Сообщается, что владелец смартфона не пострадал от взрыва, но расплавленный металл прилип к его ладони и лицу. Сразу же после инцидента братья обратились в сервисный центр, в котором спустя 2-3 дня им лишь констатировали факт - смартфон сгорел, и в компании ничего не могут с этим поделать.

Брат пострадавшего прикрепил в Twitter изображения сгоревшего OnePlus Nord 2, подтвердив, что гаджет не подлежит ремонту. На снимках также видно, что его экран разбит, а рамка отсоединена от задней панели.

В заметке 91mobiles говорится, что жертва подала иск против OnePlus после того, как не получила надлежащего ответа от компании.