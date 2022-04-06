Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

Анализ, проведенный изданием BanklessTimes, показал, что смартфоны Google Pixel и Sony Xperia являются одними из самых высоких “излучателей”. Однако, как следует из перечня, эти две линии устройств не являются рекордсменами.

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В презентации BanklessTimes рассматривались удельные коэффициенты поглощения (УКП) различных телефонов. УКП измеряет скорость, с которой человеческое тело поглощает волны радиочастотного электромагнитного поля (RF-EMF). Результаты выражаются в ваттах на килограмм (Вт/кг).

По результатам исследования Motorola Edge завоевал сомнительную честь стать худшим излучателем. Телефон зафиксировал показатель УКП в 1,79 Вт/кг, что на 0,20 Вт/кг больше, чем у телефона Axon 11 5G, занявшего второе место. И замыкает тройку лидеров OnePlus 6T, у которого показатель УКП составил 1,55 Вт/кг.

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Компания Sony внесла две модели смартфонов в список десяти “лучших”. Это Xperia XA2 plus и Xperia XZ1 Compact.

Google также занял достаточно много позиций. У этого технологического гиганта три позиции в топ-10. Его Pixel 3XL и Pixel 3a XL заняли пятое место с показателем УКП 1,39, а модель Pixel 4a c вошла в список с показателем 1,37. Кроме того, модель Pixel 3 заняла девятое место с 1,33 Вт/кг.