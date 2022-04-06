Мошенники обманули Apple на 1,5 миллиона долларов

Окружной суд Техаса в США приговорил Джейсона Тут-Пьюссана к тюремному заключению и штрафу из-за махинации с подарочными картами Apple. Об этом сообщает издание Appleinsider.

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Судья Дэвид Годби приговорил Джейсона Тут-Пьюссана к 60 месяцам тюрьмы из-за кражи и незаконного использования оборудования Apple, с помощью которого преступник изготовлял подарочные карты. Также мужчина будет вынужден выплатить компании 1,26 миллиона долларов.

В ходе расследования инцидента выяснилось, что Тут-Пьюссан вместе с сообщником украл фирменное оборудование Apple для изготовления подарочных карт, которыми можно оплачивать покупки в магазинах компании. Было доказано, что в период с 2015 по 2017 год мошенники выпустили карты на сумму около 1,5 миллиона долларов.

«Если они думали, что мошенничество на миллионы долларов останется незамеченным только потому, что они нацелились на компанию стоимостью в триллион долларов, они жестоко ошиблись», — заявил в суде прокурор Чад Мичем. «Эта тщательно организованная схема привела к финансовым потерям для крупной корпорации и ее клиентов», — сказал специальный агент ФБР Мэтью Дж. ДеСарно.

Агенты Федерального бюро расследований работали над делом с 2019 года. В октябре 2021 года суд приговорил сообщника Тут-Пьюссана Сайеда Али к 37 месяцам тюрьмы.