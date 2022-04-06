Исследователи обнаружили новый тип клеток в легких человека

Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили новый тип клеток в легких человека. Названные секреторными клетками дыхательных путей (RASC), они, по-видимому, играют роль в регенерации других клеток.
Было обнаружено, что RASC находятся в дистальных ветвях дыхательных путей, где они вырабатывают белки, которые образуют жидкость, выстилающую дыхательные пути.
При ближайшем рассмотрении исследователи обнаружили связь с так называемыми клетками AT2, которые функционируют как стволовые клетки для альвеол - воздушных мешочков легких. Похоже, что RASC могут дифференцироваться в клетки AT2, которые, в свою очередь, дифференцируются в функциональные клетки альвеол. Интересно, что RASC не встречаются в клетках легких мышей, что подчеркивает некоторые недостатки животных моделей заболеваний и лечения.
Эта находка может иметь важность при лечении таких распространенных заболеваний легких, как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Это заболевание, чаще всего вызываемое курением, характеризуется повреждением альвеол, что влияет на поток воздуха в легких пациента. Известно, что клетки АТ2 также становятся дисфункциональными в результате ХОБЛ.