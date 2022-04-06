Исследователи обнаружили новый тип клеток в легких человека

Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили новый тип клеток в легких человека. Названные секреторными клетками дыхательных путей (RASC), они, по-видимому, играют роль в регенерации других клеток.

Фото: ТАСС ТАСС

Было обнаружено, что RASC находятся в дистальных ветвях дыхательных путей, где они вырабатывают белки, которые образуют жидкость, выстилающую дыхательные пути.

При ближайшем рассмотрении исследователи обнаружили связь с так называемыми клетками AT2, которые функционируют как стволовые клетки для альвеол - воздушных мешочков легких. Похоже, что RASC могут дифференцироваться в клетки AT2, которые, в свою очередь, дифференцируются в функциональные клетки альвеол. Интересно, что RASC не встречаются в клетках легких мышей, что подчеркивает некоторые недостатки животных моделей заболеваний и лечения.