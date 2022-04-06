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3 часа назад

Hyundai займется производством летающих такси

Ferra.ru

Компания Supernal принадлежащая Hyundai Motor Group ставит перед собой задачу сделать доступными для всех электрические воздушные транспортные средства.

Hyundai займется производством летающих такси
Фото: ferra.ruferra.ru

“Добавляя новое измерение в мобильность, мы ставим перед собой задачу изменить способы передвижения, связи и жизни людей и общества”, - сказал Джайвон Шин, генеральный директор Supernal и президент Hyundai.

В рамках своих планов Supernal разрабатывает семейство электрических воздушных транспортных средств и планирует совершить первый коммерческий полет eVTOL в 2028 году. Компания также недавно объявила о партнерстве с правительством Майами для развития этой технологии в городе.

Первое воздушное транспортное средство компании будет работать на электричестве и иметь беспилотный режим. Планируется, что оно будет вмещать от четырех до пяти пассажиров на первоначальных прилегающих к городу маршрутах, в городе ему полетать не удастся, пока что. Все в целях безопасности.

Наука и техника,Hyundai,
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