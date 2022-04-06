Hyundai займется производством летающих такси

“Добавляя новое измерение в мобильность, мы ставим перед собой задачу изменить способы передвижения, связи и жизни людей и общества”, - сказал Джайвон Шин, генеральный директор Supernal и президент Hyundai.

В рамках своих планов Supernal разрабатывает семейство электрических воздушных транспортных средств и планирует совершить первый коммерческий полет eVTOL в 2028 году. Компания также недавно объявила о партнерстве с правительством Майами для развития этой технологии в городе.

Первое воздушное транспортное средство компании будет работать на электричестве и иметь беспилотный режим. Планируется, что оно будет вмещать от четырех до пяти пассажиров на первоначальных прилегающих к городу маршрутах, в городе ему полетать не удастся, пока что. Все в целях безопасности.