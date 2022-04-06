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2 часа назад

Россияне стали больше покупать смартфоны по программе trade-in

MobiDevices

Согласно РБК со ссылкой на ретейлеров, российские пользователи стали больше интересоваться программами trade-in и покупкой техники бывшей в употреблении.

Россияне стали чаще покупать технику по программе trade-in
Фото:  Depositphotos Depositphotos

Так по статистике «М.Видео-Эльдорадо», в первом квартале нынешнего года интерес программы trade-in среди пользователей торговой сети вырос в два раза. По подсчётам МТС, число смартфонов, которые пользователи сдали по программе trade-in в первом квартале, выросло на 40% в годовом выражении. С января по март текущего года российские пользователи обменивали смартфоны Samsung, Apple, Honor, Xiaomi, Redmi и HUAWEI, на мобильные устройства POCO, Honor, Apple, Samsung, Xiaomi, а также Redmi.

По словам аналитиков, рост спроса на программу trade-in обусловлен стремительным увеличением стоимости новой техники. А программа trade-in предполагает получение скидки при замене старого устройства на новый гаджет. Так на данный момент, максимальный размер скидки при сдаче одного смартфона достигает 53 000 рублей.

Кроме того, в «Эльдорадо» для россиян доступна расширенная программа trade-in, благодаря которой можно обменять несколько старых устройств различных производителей (более чем 15 брендов). В этом случае стоимость нового продукта будет покрыта на 100%.

Наука и техника,МТС,Apple,
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