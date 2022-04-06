Пользователей Samsung призвали срочно обновить свои смартфоны

Многие смартфоны Samsung имеют опасную уязвимость, которая позволяет хакерам брать устройство под свой контроль. Об этом сообщает портал AndroidAuthority со ссылкой на данные ИБ-компании Kryptowire.

Уязвимости подвержены смартфоны под управлением Android 9, 10, 11 и 12. Обнаруженная дыра в безопасности позволяет хакерам совершать телефонные звонки, управлять приложениями, сбрасывать настройки устройства, а также получать доступ к данным пользователя.

Kryptowire обнаружила уязвимость в ноябре 2021 года и уведомила Samsung. Компания выпустила исправление в феврале 2022 года.