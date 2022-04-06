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2 часа назад

Пользователей Samsung призвали срочно обновить свои смартфоны из-за угрозы личным данным

Газета.Ruиещё 2

Многие смартфоны Samsung имеют опасную уязвимость, которая позволяет хакерам брать устройство под свой контроль. Об этом сообщает портал AndroidAuthority со ссылкой на данные ИБ-компании Kryptowire.

Пользователей Samsung призвали срочно обновить свои смартфоны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уязвимости подвержены смартфоны под управлением Android 9, 10, 11 и 12. Обнаруженная дыра в безопасности позволяет хакерам совершать телефонные звонки, управлять приложениями, сбрасывать настройки устройства, а также получать доступ к данным пользователя.

Kryptowire обнаружила уязвимость в ноябре 2021 года и уведомила Samsung. Компания выпустила исправление в феврале 2022 года.

Kryptowire призывает всех пользователей уязвимых смартфонов немедленно обновиться, чтобы не стать жертвой хакерской атаки.

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