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42 минуты назад

Раскрыта причина полярного сияния на Юпитере

Lenta.ruиещё 1

Американские исследователи из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) смогли раскрыть причину возникновения полярного сияния на Юпитере. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Раскрыта причина полярного сияния на Юпитере
Фото: NASANASA

Для этого ученые исследовали данные, полученные с автоматической межпланетной станции НАСА Juno в 2020 году, когда она пролетела через плотный поток электронов вдоль магнитных полей планеты. Космический аппарат был оснащен двумя приборами: JADE (для изучения полярных сияний Юпитера) и UVS — ультрафиолетовый спектрограф (чтобы выявить воздействие групп заряженных частиц на проявления полярных сияний).

Как оказалось, источниками полярного сияния на Юпитере являются его крупнейшие спутники, которые создают свои собственные свечения на северном и южном полюсах, за счет наличия магнитного поля. Кроме того, следы от полярного сияния на Юпитере магнитно связаны с соответствующим спутником, примерно как поводок.

В марте 2022 года американские специалисты из Школы наук о земле Джексона при Техасском университете в Остине доказали, что в океане спутника Юпитера — Европе есть кислород, который поступает через ледяную корку во время таяния льдов.

Наука и техника,NASA,
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