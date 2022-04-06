Посты в Twitter разрешат редактировать

О возможности редактирования постов в Twitter пользователи просили, наверное, чуть ли не с момента появления социальной сети на свет. И похоже, что лёд наконец-то тронулся — администрация подтвердила, что работает над добавлением данной функции.

Фото: Игромания Игромания

Впрочем, об этом говорилось ещё 1 апреля, но сейчас всё серьёзно — как выяснилось, работа в данном направлении ведётся с прошлого года, а пользователя платной версии Twitter Blue смогут опробовать функцию уже в ближайшие месяцы.

Отметим, что отсутствие функции связано с двумя вещами. Во-первых, ограниченным функционалом платформы, на базе которой выстроен сервис. Во-вторых, политикой самой компании — администрации не хотелось бы, чтобы какой-нибудь вирусный пост отредактировали, и в итоге он стал источником дезинформации.