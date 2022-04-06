В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
5 минут назад

Посты в Twitter разрешат редактировать

Игромания.руиещё 1

О возможности редактирования постов в Twitter пользователи просили, наверное, чуть ли не с момента появления социальной сети на свет. И похоже, что лёд наконец-то тронулся — администрация подтвердила, что работает над добавлением данной функции.

Посты в Twitter разрешат редактировать
Фото: ИгроманияИгромания

Впрочем, об этом говорилось ещё 1 апреля, но сейчас всё серьёзно — как выяснилось, работа в данном направлении ведётся с прошлого года, а пользователя платной версии Twitter Blue смогут опробовать функцию уже в ближайшие месяцы.

Отметим, что отсутствие функции связано с двумя вещами. Во-первых, ограниченным функционалом платформы, на базе которой выстроен сервис. Во-вторых, политикой самой компании — администрации не хотелось бы, чтобы какой-нибудь вирусный пост отредактировали, и в итоге он стал источником дезинформации.

Также напомним, что на днях стало известно о приобретении Илоном Маском 9,2% соцсети. Предприниматель также войдёт в состав директоров.

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители