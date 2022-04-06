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1 час назад

Samsung обновила противоударный планшет Galaxy Tab Active 3 до новейшего Android 12

Ferra.ru

Ещё осенью 2020 года Samsung представила неубиваемый планшет Galaxy Tab Active 3. И вот, спустя более года, компания продолжает выпускать обновление для устройства.

Samsung обновила противоударный планшет Galaxy Tab Active 3 до новейшего Android 12
Фото: ferra.ruferra.ru

На этот раз речь идёт об апдейте до Android 12 с установленной поверх фирменной оболочкой One UI 2.5. Помимо этого, свежее обновление включает в себя патч безопасности системы от марта 2022 года.

На данный момент прошивка под номером T575XXU3CVD1 уже доступна в Швейцарии. В ближайшее время она также доберётся и до прочих регионов, в которых планшет находится в продаже.

Напомним, что Galaxy Tab Active 3 основан на фирменном чипе Exynos 9810, имеет 8-дюймовый FullHD+ дисплей. Ёмкость аккумулятора — 5050 мАч. Что важно, он является съёмным. Также девайс соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H и степени защиты IP68.

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