Samsung обновила противоударный планшет Galaxy Tab Active 3 до новейшего Android 12

Ещё осенью 2020 года Samsung представила неубиваемый планшет Galaxy Tab Active 3. И вот, спустя более года, компания продолжает выпускать обновление для устройства.

Фото: ferra.ru ferra.ru

На этот раз речь идёт об апдейте до Android 12 с установленной поверх фирменной оболочкой One UI 2.5. Помимо этого, свежее обновление включает в себя патч безопасности системы от марта 2022 года.

На данный момент прошивка под номером T575XXU3CVD1 уже доступна в Швейцарии. В ближайшее время она также доберётся и до прочих регионов, в которых планшет находится в продаже.