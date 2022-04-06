Samsung обновила противоударный планшет Galaxy Tab Active 3 до новейшего Android 12

Ещё осенью 2020 года Samsung представила неубиваемый планшет Galaxy Tab Active 3. И вот, спустя более года, компания продолжает выпускать обновление для устройства.
На этот раз речь идёт об апдейте до Android 12 с установленной поверх фирменной оболочкой One UI 2.5. Помимо этого, свежее обновление включает в себя патч безопасности системы от марта 2022 года.
На данный момент прошивка под номером T575XXU3CVD1 уже доступна в Швейцарии. В ближайшее время она также доберётся и до прочих регионов, в которых планшет находится в продаже.
Напомним, что Galaxy Tab Active 3 основан на фирменном чипе Exynos 9810, имеет 8-дюймовый FullHD+ дисплей. Ёмкость аккумулятора — 5050 мАч. Что важно, он является съёмным. Также девайс соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H и степени защиты IP68.