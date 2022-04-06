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4 часа назад

Microsoft сделала удобнее меню «Пуск» в Windows 11

Ferra.ru

Во время анонса летом 2021 года, Windows 11 удивила пользователей обновлённым меню «Пуск». Его значок переместился в центр, а расположение элементов внутри стало непривычным на фоне «десятки».

Microsoft выпустила крупное обновление
Фото: MicrosoftMicrosoft

И вот, Microsoft выпустила крупное обновление, которое ещё раз изменило традиционное меню Windows. Так, теперь приложения можно группировать в папки, создаваемые самими пользователями. Это должно сильно упростить мысленное объединение несвязанных продуктов на основе их тематики или выполняемых ими задач.

При этом это не единственное обновление Windows 11, внедрённое Microsoft со свежим апдейтом. Так, накануне мы писали о внедрении компанией вкладок в «Проводник». Это, по словам представителей IT-гиганта, должно помочь в более быстром нахождении нужных и важных файлов и папок.

Наука и техника,Microsoft,
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