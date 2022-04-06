Во время анонса летом 2021 года, Windows 11 удивила пользователей обновлённым меню «Пуск». Его значок переместился в центр, а расположение элементов внутри стало непривычным на фоне «десятки».

Фото: Microsoft Microsoft

И вот, Microsoft выпустила крупное обновление, которое ещё раз изменило традиционное меню Windows. Так, теперь приложения можно группировать в папки, создаваемые самими пользователями. Это должно сильно упростить мысленное объединение несвязанных продуктов на основе их тематики или выполняемых ими задач.