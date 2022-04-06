Россиянам дали советы по покупке подержанной техники

«Надо смотреть, чтобы не были подделки. Это уже сложнее. Но в плане iPhone — это достаточно просто, если вы не находитесь в эйфории от будущей покупки. На китайских iPhone корявые шрифты, переносы по слогам они тоже любят неаккуратные. Если это ноутбуки, надо смотреть состояние аккумулятора, чтобы он хотя бы минут 5-10 поработал — если резко падает емкость, значит, скорее всего, продают, потому что что-то с аккумулятором пошло не так. Так что предварительно надо его тестировать», — заключил эксперт.