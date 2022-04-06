В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

Россиянам дали советы по покупке подержанной техники

Lenta.ru

Сервис для продажи товаров в интернете полны мошенников, особенно во времена кризисов, предупредил россиян эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился полезными советами, которые могут помочь избежать обмана при покупке подержанной техники.

Россиянам дали советы по покупке подержанной техники
Фото: ТАССТАСС

«Во-первых, никогда нельзя вносить предоплату. Если кто-то требует частичную или, тем более, полную предоплату, сразу посылайте подальше. Оплата — по факту», — обратил внимание он.

Видео дня

Кроме того, не следует заказывать технику курьером через доставку, даже если за услугу предложена крайне привлекательная цена, посоветовал Синяков.

«Не факт, что то, что приедет, будет то, что вам нужно, и хорошо, вообще, если что-то приедет. Вместо смартфона может оказаться в коробке кирпич. Или он не будет работать, или он сломается на следующий день», — объяснил эксперт.

Нужно убедится в качестве того, что вы покупаете до того, как деньги ушли с вашего счета, обозначил он. По словам Синякова, при просмотре товара необходимо убедиться, что перед вами именно та модель, которую вы хотели приобрести, и она соответствует заявленным параметрам.

«Надо смотреть, чтобы не были подделки. Это уже сложнее. Но в плане iPhone — это достаточно просто, если вы не находитесь в эйфории от будущей покупки. На китайских iPhone корявые шрифты, переносы по слогам они тоже любят неаккуратные. Если это ноутбуки, надо смотреть состояние аккумулятора, чтобы он хотя бы минут 5-10 поработал — если резко падает емкость, значит, скорее всего, продают, потому что что-то с аккумулятором пошло не так. Так что предварительно надо его тестировать», — заключил эксперт.

Ранее Минцифры предложило отменить штраф для продавцов за продажу техники без предустановленного российского ПО. Закон, регулирующий предустановку программ на продаваемых в стране смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV, вступил в силу в России в апреле 2021 года. Согласно ему, продажа гаджетов, на которые не установлены программы, разработанные в России или странах Евразийского экономического союза, влечет за собой штрафы от 30 до 200 тысяч рублей.

Наука и техника,ЕАЭС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители