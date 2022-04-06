В Гватемале на дне озера нашли город древних майя

Он мог быть построен примерно в V веке до н. э. на располагавшемся в акватории острове. Со временем он ушёл под воду, предположительно, из-за тектонической активности. Атитлан занимает котловину вулканического происхождения на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря, сообщает мексиканская газета El Milenio.По её информации, учёные нашли остатки церемониальных центров, домов, стел и других сооружений на глубине от 12 до 20 м. Специалисты пришли к выводу, что общая площадь поселения могла достигать 60 тыс. кв. м. Ожидается, что в будущем в районе Атитлана может появиться музей, где будет представлена цифровая модель древнего города.