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1 час назад

На дне озера в Гватемале нашли город древних майя

ТК «Звезда»иещё 1

В Гватемале на дне озера Атитлан был найден город древних майя, передает мексиканское издание El Milenio. По оценкам экспертов, объект могли построить приблизительно в V веке до нашей эры на находившемся в акватории острове.

В Гватемале на дне озера нашли город древних майя
Фото: unsplashunsplash

Как отмечает газета, спустя какое-то время город оказался под водой, что, как предполагается, произошло вследствие тектонической активности. Озеро, на дне которого было обнаружено поселение, занимает возникшую после извержения вулкана котловину на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Также утверждается, что ученым удалось найти остатки обрядовых центров, жилищ, стел и прочих построек на глубине от 12 до 20 метров. Эксперты заключили, что в общей сложности площадь города майя могла составлять 60 тысяч квадратных метров.

Предполагается, что впоследствии в районе озера Атитлан может быть создан музей, где посетители смогут увидеть цифровую модель древнего города.

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