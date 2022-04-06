Intel приостанавливает работу в России

Компания Intel объявила, что присоединяется к другим технологическим гигантам и немедленно приостанавливает все деловые операции в России. Это произошло через месяц после того, как американский производитель микросхем приостановил поставки своей продукции клиентам из России и Беларуси.

Фото: Intel Intel

В своем заявлении Intel рассказала, что, «как и всё мировое сообщество осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира».

Кроме того, производитель, за счёт пожертвований сотрудников, собрал $1,2 миллиона для оказания помощи в Украине. Компания добавила, что внедрила меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в своих глобальных операциях. Производитель чипов заявил, что продолжит поддерживать своих 1200 сотрудников в России.