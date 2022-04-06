Intel приостанавливает работу в России

Компания Intel объявила, что присоединяется к другим технологическим гигантам и немедленно приостанавливает все деловые операции в России. Это произошло через месяц после того, как американский производитель микросхем приостановил поставки своей продукции клиентам из России и Беларуси.
В своем заявлении Intel рассказала, что, «как и всё мировое сообщество осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира».
Кроме того, производитель, за счёт пожертвований сотрудников, собрал $1,2 миллиона для оказания помощи в Украине. Компания добавила, что внедрила меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в своих глобальных операциях. Производитель чипов заявил, что продолжит поддерживать своих 1200 сотрудников в России.
Стоит напомнить, что в марте этого года Apple прекратила продажи своей продукции на территории России. Кроме того, в Apple App Store были заблокированы российские государственные СМИ, такие, как RT и Sputnik. Помимо компании из Купертино, приостановили или свернули свою деятельность в России следующие производители: AMD, Adobe, Amazon, Amazon Web Services, IBM, Microsoft, Samsung и Sony. Google приостановил свой рекламный бизнес в России, а также удалил некоторые функции из Карт для защиты гражданских лиц в Украине.