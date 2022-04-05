Три популярные страны оказались под угрозой исчезновения

Ученые подсчитали, что примерно через сто лет несколько стран полностью или частично исчезнуть с лица земли. В список вошли Мальдивы, Нидерланды и Австралия, передает WomanHit.

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По мнению ученых, всем этим странам грозит затопление. Уже сейчас каждый год уровень воды в мировом океане становится все выше.

В частности, на Мальдивах опасность затопления настолько серьезна, что власти страны начали рассматривать вариант переселения жителей на землю, которую планируют приобрести.

У Нидерландов ситуация получше: страна защищена мощными дамбами. Но и они рано или поздно могут не выдержать напора воды извне, уверены ученые. По их расчетам, у страны есть еще примерно 70 лет, чтобы решить данный вопрос.