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58 минут назад

Три популярные страны оказались под угрозой исчезновения

Елена Прошина

Ученые подсчитали, что примерно через сто лет несколько стран полностью или частично исчезнуть с лица земли. В список вошли Мальдивы, Нидерланды и Австралия, передает WomanHit.

Три популярные страны оказались под угрозой исчезновения
Фото: ReutersReuters

По мнению ученых, всем этим странам грозит затопление. Уже сейчас каждый год уровень воды в мировом океане становится все выше.

В частности, на Мальдивах опасность затопления настолько серьезна, что власти страны начали рассматривать вариант переселения жителей на землю, которую планируют приобрести.

У Нидерландов ситуация получше: страна защищена мощными дамбами. Но и они рано или поздно могут не выдержать напора воды извне, уверены ученые. По их расчетам, у страны есть еще примерно 70 лет, чтобы решить данный вопрос.

В случае с Австралией, окруженной со всех сторон водой, то затопление может произойти в любой части государства. Однако наибольшие опасения у ученых вызывает западное побережье страны, где уровень воды поднимается на девять миллиметров в год. При этом именно в этой части Австралии располагается основная часть значимых для процветания государства городов.

Наука и техника,Экология,
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