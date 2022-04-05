Twitter перестанет рекомендовать аккаунты властей РФ

Американская компания Twitter заявила, что будет требовать удаления видеозаписей и фотографий с военнопленными, если эти твиты опубликованы аккаунтами, связанными с властями государств. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Фото: Reuters Reuters

По его информации, фото- и видеоконтент не нужно будет удалять в случаях, если доступ к нему представляет значительный общественный интерес, например в целях доказательства тех или иных событий. В агентстве подчеркивают, что за последние несколько недель твиты с такого рода контентом публиковал аккаунт правительства Украины.