Twitter перестанет рекомендовать аккаунты властей РФ

Американская компания Twitter заявила, что будет требовать удаления видеозаписей и фотографий с военнопленными, если эти твиты опубликованы аккаунтами, связанными с властями государств. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
По его информации, фото- и видеоконтент не нужно будет удалять в случаях, если доступ к нему представляет значительный общественный интерес, например в целях доказательства тех или иных событий. В агентстве подчеркивают, что за последние несколько недель твиты с такого рода контентом публиковал аккаунт правительства Украины.
Reuters также отмечает, что Twitter перестанет предлагать пользователям посты от аккаунтов, аффилированных с властями государств, якобы ограничивающих доступ к "открытому интернету". Представитель Twitter отметил, что в первую очередь эта мера коснется правительства России и затронет более 300 аккаунтов.