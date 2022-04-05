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23 минуты назад

Reuters: в Twitter заявили, что не будут рекомендовать пользователям аккаунты властей РФ

ТАСС

Американская компания Twitter заявила, что будет требовать удаления видеозаписей и фотографий с военнопленными, если эти твиты опубликованы аккаунтами, связанными с властями государств. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Twitter перестанет рекомендовать аккаунты властей РФ
Фото: ReutersReuters

По его информации, фото- и видеоконтент не нужно будет удалять в случаях, если доступ к нему представляет значительный общественный интерес, например в целях доказательства тех или иных событий. В агентстве подчеркивают, что за последние несколько недель твиты с такого рода контентом публиковал аккаунт правительства Украины.

Reuters также отмечает, что Twitter перестанет предлагать пользователям посты от аккаунтов, аффилированных с властями государств, якобы ограничивающих доступ к "открытому интернету". Представитель Twitter отметил, что в первую очередь эта мера коснется правительства России и затронет более 300 аккаунтов.

Наука и техника,Правительство Украины,Правительство РФ,
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